$!Amazon presenta tecnología para pagar con palma de la mano

En esta foto de archivo del 4 de marzo de 2020, gente sale de una tienda Amazon Go en Seattle. Amazon dijo el miércoles 21 de abril de 2021 que está aplicando su tecnología de pago por palma en algunos de sus supermercados Whole Foods. La tecnología llamada Amazon One permite al cliente escanear la palma de su mano y conectarla a su tarjeta de crédito o cuenta de Amazon.