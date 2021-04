Angela Fernández: una activista dominicana que busca ayudar ahora como concejal

“Cuando uno tiene una herramienta poderosa tiene que usarla para ayudar a la comunidad”. Este es el pensamiento de Angela Fernández, una abogada, hija de migrantes y luchadores patriotas, que quiere poner su experiencia al servicio de los residentes del distrito 10 de Nueva York desde el Concejo de la Ciudad.

Fernández, quien tiene una vasta experiencia en la administración gracias a su trabajo en instituciones sin fines de lucro y asesoramiento a líderes políticos y funcionarios, ahora quiere ser un ente de cambio y les propone a los 270 mil habitantes del distrito 10 luchar por la solución de los principales problemas que les afectan, de ser electa como la candidata por el Partido Demócrata, en las elecciones primarias del próximo 22 de junio. “Yo y mis vecinos hemos visto que todavía hace falta mucho”, dijo.

Fernández fue la primera dominicana en ser comisionada de cualquier agencia estatal. “Fui comisionada de los Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, manejando una agencia de casi 200 personas (investigadores, abogados y jueces) y nosotros investigamos y procesamos casos de discriminación en alojamientos, empleos y sitios públicos”.

Una de las preocupaciones y motivaciones de Fernández, para competir por la nominación al Concejo, es lograr que los representantes del distrito 10 tengan salud gratuita o accesible, trabajos dignos, creación de espacios para niños y jóvenes después de la escuela, eliminación de los cúmulos de basura en las calles de los vecindarios, resolver el problema de los edificios en mal estado y que los caseros se niegan a acondicionar, entre otros.

Dijo que en los barrios del Distrito 10 hay personas que se levantan en las mañanas y tienen que elegir entre pagar el alquiler y después no tengo dinero para comprar las medicinas o comprar las medicinas y no tener dinero para pagar el alquiler, o usar el poco dinero que tienen para costear unas clases particulares para que su hijo pueda sobresalir o lo usa para comprar comida.

“En el país más rico y el estado más rico de Estados Unidos, es increíble que tenemos gente que están tomando este tipo de decisiones imposibles y nuestros oficiales electos tienen que tomar decisiones mano a mano con la comunidad que pueda cambiar eso y es posible y porque yo sé que es posible, porque desde las otras posiciones que yo he tenido, nosotros hemos podido cambiar leyes, por ejemplo, crear las leyes santuarias que han evitado la deportación de muchas personas”, dijo.

Afirmó que el Concejo de la Ciudad de Nueva York negocia un presupuesto de 90 billones de dólares cada año “y nuestro distrito no ha recibido la proporción de esos recursos que debería y esa es otra de las razonas por las que yo me estoy postulando, porque sé que se puede hacer mucho más y no se ha estado cumpliendo”.