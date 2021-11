$!Armas, estrés y política: la ira en la carretera se vuelve dramática en EEUU

Cuando un conductor con exceso de velocidad le cortó el paso bruscamente en una autopista californiana en mayo, Joanna Cloonan le hizo un gesto grosero. En respuesta, un pasajero del otro coche cogió una pistola y disparó contra el vehículo de ella. Mató a su hijo de seis años que iba en el asiento trasero.

La semana pasada, una mujer de Texas recibió un disparo en la espalda cuando protegía a su hija de siete años de disparos dirigidos contra su vehículo. En otro episodio, un conductor de Kentucky se está recuperando de las heridas de bala sufridas tras una discusión por un puesto de estacionamiento.

Este tipo de incidentes, bautizados como “road rage” o ira en la carretera, no han dejado de aumentar desde 2018, pero alcanzaron su punto máximo en 2020 en Estados Unidos, con 403 muertos o heridos por arma de fuego, según un informe de Every Town for Gun Safety publicado a finales de junio.

La organización sin fines de lucro que aboga contra la violencia armada predice que, a este ritmo, en 2021 se batirá un récord histórico con unas 500 víctimas de violencia en la carretera.

Los datos muestran que las escaramuzas de tráfico que acaban con el uso de armas de fuego han ido en aumento desde 2018, y el informe señala que, “si las tendencias actuales continúan, 2021 está en camino de ser el año más mortífero del que hay registro” en este sentido.

La pandemia, que introdujo muchas nuevas fuentes de estrés en la vida de las personas, también ha visto un aumento récord en las ventas de armas y en los tiroteos en Estados Unidos, dijo Everytown.