$!Asesora de la campaña de Joe Biden, habla sobre las elecciones de EE.UU.

Su hija, Victoria Anders, trabajó con la organización no gubernamental Dream en Cabarete, en la costa norte del país, por un año y medio. Ella misma asegura que quedó gratamente impresionada cuando visitó el proyecto educativo y el trabajo que estaba realizando con las familias de la comunidad.

Pero Michele Manatt tiene otras razones para sentirse tan vinculada a la República Dominicana. Es hija del ex embajador estadounidense Charles Manatt en el país (1999-2001) y, para muchos, es una “domínico-americana” por adopción y elección.

Nadie mejor para hablar de las próximas elecciones estadounidenses que Michele Manatt, economista y activista política, vinculada casi genéticamente al Partido Demócrata de los Estados Unidos y, ahora, a la campaña de la boleta demócrata conformada por el ex vicepresidente de esa nación, Joe Biden (2009-2017), bajo la presidencia del presidente Barack Obama, y Kamala Harris, quien en el 2003 fue electa Fiscal General de la Ciudad de San Francisco y, en el 2010, ganó las elecciones como Fiscal General de California y reelegida en 2014.

A pesar de la distancia geográfica, cultural y económica que existe entre los Estados Unidos y la República Dominicana, las elecciones presidenciales que se celebrarán próximamente en la primera nación del mundo, ha impactado no sólo en la comunidad dominicana residente en dicho país sino también en el futuro de esta isla caribeña.

Michele Manatt: “Latina de Corazón”

Michele Manatt con su padre, Charles Manatt, ex Embajador en la República Dominicana.

Ella misma explica: “El hecho de estar expuesta a la política estadounidense, y la importancia de las políticas públicas que los políticos elegidos por el pueblo logran introducir, se convirtieron en una parte fundamental de mi vida desde mi adolescencia. Mi papá fue presidente del Partido Demócrata de California cuando yo cursaba la secundaria, así que pude observar muchas reuniones, convenciones, escuchar muchos discursos y participar en las actividades electorales”.

Después de su participación en el equipo de relaciones gubernamentales del Comité Organizador de las Olimpiadas celebradas en Los Angeles en 1984 “me fui a vivir a Washington, D.C. Mis padres vivían allá porque él había sido durante los cuatro años anteriores (1981-1985) presidente del Comité Nacional Demócrata”.

El Embajador Manatt encabezó el Partido Demócrata durante uno de sus períodos más débiles. Pero, gracias a su liderazgo, dejó un partido más fortalecido y logró ampliar la base de la organización de manera significativa. Asimismo, organizó la Convención Demócrata de 1984 donde, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se presentó a Geraldine Ferraro, una mujer, como candidata vicepresidencial. Walter Mondale fue el candidato presidencial.

Eventualmente, el partido perdió ante la boleta de Ronald Reagan y George W. Bush (padre).

Otro dato interesante de ese período es que Nancy Pelosi, actual Presidenta de la Cámara de Representantes desde enero de 2019, pasó a ser la primera mujer Presidenta del Partido Demócrata de California (1981-83), luego que el Embajador Manatt dejara la posición.

Su dinamismo y compromiso con su partido llevó al Presidente Bill Clinton a expresar: “Vi como el Embajador Manatt trabajó para hacer a los Estados Unidos una nación más prospera y justa, y por hacer amistades alrededor del mundo”.

Increíblemente, destaca Manatt, hoy el presidente del Comité Nacional Demócrata es el domínico-americano Thomas Pérez, ex Secretario de Trabajo de los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama.

Y fue allá en Washington donde Michele Manatt inició su carrera política. Explica: “Le he dedicado gran parte de mi carrera a las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica, y he ocupado posiciones claves tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Tuve la suerte de trabajar para el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, supervisando las políticas hacia Latinoamérica a principios de la década de los noventa. Entre otras cosas, trabajé en la implementación de los Acuerdos de Paz de El Salvador. Luego, pasé al Departamento de Estado donde fui Consejera Senior de tres Subsecretarios de Estado. Eso me permitió trabajar en toda la región, desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), la crisis del peso en México en 1994 y con la descertificación del Gobierno colombiano en las operaciones contra el narcotráfico”.

Asimismo, también trabajó en la contienda electoral de 1994 entre el ex Presidente Joaquín Balaguer y el candidato José F. Peña Gómez en la Republica Dominicana.