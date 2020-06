$!Así fue la carrera de Curt Schilling en las Grandes Ligas

El exlanzador de MLB Curt Schilling es parte del club de los 3,000 ponches y tiene la más alta y mejor relación ponches-bases por bolas de cualquiera de sus miembros.

Diario Libre te presenta los momentos más importantes del nativo de Anchorage, Alaska en sus 20 temporadas en las Grandes Ligas.

Schilling terminó segundo en la votación del Cy Young en 2001, 2002 y 2004.

En 2001, perdió ante su compañero de equipo Randy Johnson, quien consiguió un 21-6 con un ERA 2.49 y 372 Strikeouts. En 2002, perdió contra Johnson de nuevo – esta vez 24-5 con un ERA de 2.32 y 334 Strikeouts. En 2004, perdió contra Johan Santana, quien lideró la liga en ERA (2.51), Strikeouts (265) y WHIP (0.921).

Terminó su carrera con un récord de 216–146, 3.46 de efectividad y 3,116 ponches, ha aparecido en las boletas desde 2013, pero jamás recibió más del 52.3% de apoyo en sus primeros seis años.

Tres veces ganador de la Serie Mundial y en seis ocasiones All-Star, el derecho jugó para los Orioles, Astros, Red Sox, Phillies y Diamondbacks antes de retirarse en 2009 después de 20 temporadas en las Mayores.

La media ensangrentada de Curt Schilling en el sexto juego de la Serie de Campeonato

Lanzó el juego seis de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con una lesión de tobillo en el 2004.

Lo que provocó un sangrado que se reflejaba en su media. Fue inyectado varias veces para ayudarlo con el dolor que le ocasionaba este contratiempo. La media sangrada alcanzó las vitrinas del Salón de la Fama de las Grandes Ligas y terminó convirtiéndose en un símbolo de fuerza, heroísmo y victoria para los Medias Rojas que tenía 86 años sin ser campeón de las Grandes Ligas.

Su fortuna

Durante su carrera Schilling, según los informes, ganó más de US$ 115 millones. Como lanzador, firmó su primera extensión de contrato monstruo en 2003 con los Medias Rojas de Boston, un acuerdo por valor de US$ 25.5 millones durante dos años con una opción para un tercero. Cuando él y los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial en 2004, Schilling recibió un bono de US$ 2 millones, lo que le valió US$ 14 millones en total para el año siguiente.

Tras la jubilación de Schilling en 2009, su patrimonio neto fue de US$ 50 millones. Menos de cuatro años después, su valor reportado se había desplomado a aproximadamente US$ 1 millón.

Su vida en fuera del terreno

Schilling es un hombre de tendencia conservadora, militante del Partido Republicano. Sus ideas no caen bien porque ha dirigido comentarios que algunos han considerado que tienen tono racista y homofóbico.

Nunca fue muy diplomático, ni como jugador, ni mucho menos una vez retirado. En ESPN lo despidieron como analista por la publicación de unas imágenes con insultos por el comportamiento de las personas.

No le importa en lo más mínimo cómo se consideren sus palabras. Incluso dice que le da igual si eso afecta su llegada al Salón de la Fama. “La cosa es, no voy a callarme, no le debo nada a nadie, si tengo que callarme para entrar en el Salón de la Fama, entonces no quiero entrar".