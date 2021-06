$!Biografía de Malcolm X gana Pulitzer de arte

En esta combinación de fotografías, de izquierda a derecha, 'The Night Watchman' de Louise Erdrich, ganadora del Premio Pulitzer de ficción, 'Wilmington's Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy' de David Zucchino, ganador del Premio Pulitzer general de no ficción, 'The Dead Are Arising' coescrito por Tamara Payne y su padre Les Payne, ganador del Premio Pulitzer de biografía y 'Franchise: The Golden Arches in Black America' de Marcia Chatelain, ganador del Premio Pulitzer de historia.