$!¿Buscas que tus hijos desarrollen el hábito de la lectura? Esta escritora dominicana en NY te muestra sus historias

Raynelda Calderón creció en un pequeño pueblo de la República Dominicana, rodeada de novelas románticas, historietas, libros de Gabriel García Márquez y cualquier otra literatura que pudiera conseguir.

Periodista y con un doctorado en educación, la dominicana trabaja como bibliotecaria pública de la ciudad de Nueva York, y según cuenta, se pasa sus ratos libres pensando cuál será su próxima historia.

“Cuando descubrí que en las bibliotecas públicas de la ciudad no había libros sobre nuestra historia, con tantos dominicanos viviendo aquí, supe que era tiempo de escribirlos”, dijo la autora a Diario Libre USA.

Como bibliotecaria, su trabajo con niños la hizo consciente de la falta de literatura infantil sobre los logros de los hispanos. Después de buscar en Amazon libros para niños sobre figuras hispanas y descubrir solo un par, desarrolló la idea de publicar sus propios libros para llenar este vacío en la industria editorial.

Escribe libros ilustrados de biografías que se enfocan en mujeres pioneras dentro de su cultura hispana. Quiere que los lectores jóvenes tengan una fuente de referencia que destaque los logros de los hispanos, especialmente las mujeres, su participación en hechos históricos y sus contribuciones a la sociedad en general.

Su primer libro ilustrado, Mamá Tingó, narra la historia de la líder activista dominicana Florinda Soriano Muñoz (1921-1974), conocida popularmente como Mamá Tingó, quien fuera defensora de una comunidad agrícola rural en la República Dominicana.

Para el libro Pequeñas gigantes: 10 mujeres hispanas que hicieron historia, en lugar de escribir sobre personajes famosos como Frida Kahlo, eligió figuras femeninas relativamente menos conocidas en América Latina para escribir sobre ellas. El libro incluye actividades que los maestros pueden utilizar en la escuela y que los niños pueden realizar en casa.

Junto con Pequeñas Gigantes, Raynelda también lanzó She Was, una serie de libros ilustrados dedicados a una figura femenina hispana específica en la historia. Esta serie tiene como meta traer a los lectores infantiles dignos modelos de nuestra cultura hispana. Dos libros ya publicados en esta serie son Mama Tingo, de Raynelda, y Anacaona, The Golden Flower Queen que su sobrina Viviana S. Torres, con tan solo 10 años de edad escribió.

El próximo junio, Cayena Press y Raynelda lanzarán el libro sobre la icónica actriz dominicana María Montez, titulado María Montez, la reina del tecnicolor.

Raynelda lanzó su propia editorial independiente, Cayena Press Inc. para crear, publicar y desarrollar libros para niños bilingües (inglés / español), que se enfocan en los logros de los hispanos.

Cayena Press tiene como objetivo crear obras que presenten las contribuciones de personajes hispanos en la historia y la sociedad. En lugar de producir libros para el mercado masivo, su misión es producir obras que den voz a autores independientes de origen desfavorecido o subrepresentado.

Actualmente, Raynelda está trabajando en un libro ilustrado sobre las Hermanas Mirabal. Para obtener más información, puede visitar este enlace Todos sus libros están disponibles en Ingram, Amazon y directamente a través de Cayena Press.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.