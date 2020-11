$!Cadenas de EEUU interrumpen transmisión de discurso de Trump

Las cadenas ABC, CBS y NBC interrumpieron el jueves la transmisión de un discurso del mandatario Donald Trump desde la Casa Blanca cuando acusaba de manera infundada que le estaban “robando” la elección presidencial.

Trump había intentado apoderarse de la audiencia a la hora en la que los noticiarios salen en la Costa Este, después de una jornada en la que sus ventajas en Pensilvania y Georgia disminuían conforme avanzaba el escrutinio.

El conductor Brian Williams, de la MSNBC, también interrumpió el mensaje del presidente. Fox News Channel y CNN transmitieron completo el discurso del presidente. El conductor Anderson Cooper, de la CNN, dijo que Trump era “como una tortuga obesa volteada en el suelo, revolviéndose bajo un sol abrasador dándose cuenta que su tiempo ha terminado”.

Personalidades de la cadena habían criticado severamente a Trump después de su airado discurso nocturno posterior a la jornada electoral, aunque lo transmitieron completo. El jueves, Trump sonó más moderado, pero insistió en su letanía de quejas sobre la “supresión” del voto, los votos por correo y fraude que nunca especificó.

“Tenemos que interrumpir aquí porque el presidente está haciendo declaraciones falsas, incluida la idea de que ha habido una elección fraudulenta”, dijo Lester Holt, de NBC. “No hay prueba de ello”.

Norah O’Donnell, de CBS, interrumpió y solicitó a la corresponsal Nancy Cordes que hiciera una verificación de hechos de la aseveración de Trump de que si los “votos legales” fueran contados, ganaría fácilmente los comicios. Cordes dijo que no hay indicio de un número considerable de votos ilegales, y señaló que la aseveración de Trump sobre una llegada tardía de votos era “otra falsedad”.

MSNBC interrumpió la transmisión de Trump y dejó la imagen del conductor Brian Williams.

“Estamos de nuevo aquí en la inusual posición de no sólo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino de corregir al presidente de Estados Unidos”, afirmó. “No tenemos conocimiento de votos ilegales, no tenemos conocimiento de una victoria de Trump'.

Después de que ABC concluyera su cobertura, el corresponsal de la red en la Casa Blanca, Jonathan Karl, también dijo que no había pruebas de votos ilegales. “Lo que parece frustrarle es... que lleva tiempo el conteo de votos”, afirmó Karl. “Siempre lleva tiempo contar los votos. Pero especialmente en esta elección”.

Aunque CNN mantuvo al presidente en el aire, un cintillo abajo en la imagen decía “Sin presentar pruebas, Trump afirma que le están haciendo trampa”.

En Fox News, los comentaristas Bill Bennett y Byron York dijeron que sólo porque Trump no señaló casos específicos de irregularidades no significa que no haya habido ninguno. Pero el presidente y sus abogados necesitan presentar pruebas, dijeron.