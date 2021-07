$!Camionero colombiano encerrado en Haití teme por su vida

“Quisiera volar, salir corriendo de aquí. No quiero ni siquiera salir de mi habitación y que puedan confundirme con uno de los mercenarios. Tengo miedo de lo que pueda pasar, por eso he enviado el video a todos mis conocidos y familiares en Colombia para que rieguen la voz”, dijo Sepúlveda.

“Me comuniqué el jueves con el consulado colombiano en RD y la secretaria del cónsul fue quien me asistió, pero aún no me dan respuesta de nada”, dijo.

Aseguró que no tiene familia en República Dominicana, y que su hija se encuentra actualmente residiendo en Colombia, con la que se ha mantenido en contacto desde el pasado miércoles.

“Mi familia en República Dominicana son los camioneros, mis compañeros transportistas de equipos pesados”, dijo.

Su hija Leidy Delgado, quien trabaja para un medio de comunicación en Colombia, comentó que han difundido la información de su padre, pero que no han obtenido ninguna información al respecto.

“Aquí fue noticia nacional en radio Bogotá, pero no sé qué tanto alcance se tenga con eso. Ojalá no sea tarde, mi mamá es de avanzada edad y está inconsolable. Agradezco su ayuda en lo que sea posible”, dijo la hija del colombiano a Diario Libre.

A través de un video enviado a la Directiva de Operadores de Equipos Pesados Dominicanos, Sepúlveda expresó temer por su vida y solicita ser rescatado.

“Me encuentro en una situación muy difícil aquí con este Gobierno haitiano. Unas personas de mi país asesinaron al presidente, cosa de la cual nosotros no tenemos culpa, yo vine a trabajar aquí, no a ser juzgado, vine para poder sostener a mi familia”, dijo el colombiano.