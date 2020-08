$!Campeonato de la PGA: Koepka para la historia, Tiger para leyenda

Primer torneo del Grand Slam de la temporada más atípica del golf, el Campeonato de la PGA arranca el jueves con Brooks Koepka en busca de su tercer trofeo consecutivo en San Francisco y Tiger Woods por su 16º 'Major' y el récord total de títulos en el circuito.

El TPC Harding Park, donde no habrá espectadores por culpa de la pandemia de coronavirus, será también escenario de la pugna por el número uno del ranking de la PGA, que el estadounidense Justin Thomas le arrebató el domingo al español Jon Rahm al imponerse en el WGC St. de Memphis.

También Koepka aspira a recuperar el liderato después de que se le escapara de las manos el domingo con un inusual doble bogey en el hoyo 18 que permitió el triunfo de Thomas.

"Ahora mismo hay tantos buenos jugadores con tanto talento", reconoció el martes Jon Rahm.

"Es un momento emocionante en el golf. Es similar al tenis. Tienes a Rafa, Djokovic y Federer que están compitiendo en el mismo tiempo. ¿Quién es el número uno? No lo sabes, depende de quién juegue mejor ese año", señaló el segundo español en llegar a la cima del circuito, que ocupó durante dos semanas gracias a su victoria en el Memorial Tournament.

A diferencia de Rahm, cuya asignatura pendiente es ganar su primer torneo de Grand Slam, Koepka posee a sus 30 años dos triunfos en el Campeonato de la PGA en 2018 y 2019 y otros del Abierto de Estados Unidos de 2017 y 2018.

"Me gusta cuando las cosas se ponen difíciles. Me gusta cuando cada golpe cuenta de verdad", dijo Koepka, quien fue número uno durante 47 semanas entre 2018 y 2020. "Por alguna razón, la gente hace que el golf sea mucho más complicado de lo que debería ser".

- A la caza de récords -

El domingo, Koepka podría convertirse en el segundo jugador de la historia en vencer tres años seguidos en San Francisco después de Walter Hagen, quien sumó cuatro triunfos consecutivos en la década de 1920.

Hagen conquistó un total de cinco títulos del Campeonato de PGA, un récord que comparte con el legendario Jack Nicklaus y al que podría sumarse Tiger Woods, que ya ha alzado el trofeo en 1999, 2000, 2006 y 2007.

Pero el ingreso en ese exclusivo club no es el único objetivo de Woods en este Grand Slam que se celebra en su natal California.

De salir vencedor en San Francisco, Tiger se erigiría como el golfista con más victorias totales en la PGA, acabando con el empate a 82 títulos que ahora tiene con Sam Snead, y se pondría a solo dos coronas de Grand Slam del récord de 18 'Majors' que ostenta Nicklaus.

Para ello tendrá que demostrar que ha recuperado la forma física en un año en el que, con la amenaza de sus problemas de espalda, solo ha competido en tres torneos. Desde el reinicio del circuito en junio, Woods únicamente ha aparecido en el Memorial Tournament de Dublin (Ohio), donde sufrió para pasar el corte y terminó en la posición 40.

"Me siento bien", aseguró el martes. "Obviamente no he jugado mucho de forma competitiva, pero he estado jugando mucho en casa".

- ¿Ganar? "Por supuesto" -

A Woods, acostumbrado a las multitudes y las ovaciones, le espera en San Francisco un entorno de silencio nunca visto en un 'Major'.

"Es algo desconocido. No sé si alguien en nuestra generación ha jugado alguna vez sin aficionados en un Grand Slam", reconoció el estadounidense, de 44 años.

"Será muy diferente. Pero sigue siendo un Grand Slam. Siguen estando los mejores jugadores del mundo", subrayó. "Me gustaría estar en una posición donde pueda sentir lo que se siente al no tener aficionados y tener la oportunidad de ganar".

Con su confianza habitual, Woods se despidió de los periodistas sonriendo y con un rotundo "por supuesto" ante la pregunta de si puede salir campeón del torneo.

Además de Rahm, también competirán en San Francisco otros tres españoles -Sergio García (41 del ranking), Rafa Cabrera Bello (58) y Jorge Campillo (96)-, además de los mexicanos Abraham Ancer (23) y Carlos Ortiz (136), el chileno Joaquin Niemann (68), el argentino Emiliano Grillo (132) y el colombiano Sebastián Muñoz (98).