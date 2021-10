Candidato a la alcaldía de NY asegura dominicanos le ayudarán a ganar elecciones

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Eric Adams, aseguró este domingo que el voto de los dominicanos le ayudará a ganar las elecciones de la ciudad.

Adams estuvo presente en el acto de rendición de cuentas del concejal dominicano Ydanis Rodríguez, quien se retira de su puesto, tras 12 años en el Concejo Municipal.

Además de acompañar a Rodríguez, su jefe de campaña latino en el evento, celebrado en la escuela George Washington del Alto Manhattan, aprovechó para recordarle a los dominicanos presentes que “cuenta con su voto el próximo dos de noviembre”.

“Es claro que la comunidad dominicana me identifica como su candidato. He hablado con la comunidad, me he sumergido en esta comunidad junto a líderes dominicanos como Ydanis Rodríguez, Adriano Espaillat y otros candidatos del concejo. Ellos nos ayudarán a ganar y nos ayudarán a llegar”, dijo el candidato demócrata.

Adams se prepara para enfrentar a su contrincante, el republicano Curtis Sliwa en el próximo debate de los candidatos a la alcaldía el martes 26 de octubre, el último antes de las elecciones pautadas para el martes dos de noviembre.