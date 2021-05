$!Candidato dominicano a Concejal preocupado por aumento de crimen en El Bronx y en toda la ciudad

Haile Rivera, candidato a Concejal por el Partido Demócrata en El Bronx expresó sentirse muy preocupado por el aumento de violencia tanto en el Distrito 14 donde aspira a convertirse en concejal, como en toda la ciudad de Nueva York.

El pasado sábado, una persona que aun no ha sido capturada, disparo e hirió a tres personas, incluyendo una niña de apenas tres años en el sector turístico de Times Square.

“Como padre de tres hijos pequeños, la situación que estamos atravesando es muy preocupante. Yo mismo tengo que pensarlo varias veces antes de salir con mis hijos al parque o caminar en las aceras. El alcalde De Blasio ha dejado que el crimen aumente y la policía está entre la espada y la pared debido a que esta administración los ha abandonado. Así nunca vamos a poder tener una ciudad segura. Debemos tener mano dura con el crimen,” aseguró Rivera.

Según las recientes estadísticas, se han reportado un total de 451 incidentes con armas de fuego, hiriendo o en algunos casos causándole la muerte a 505 víctimas. Esto representa un aumento de 86.6 % del año pasado (2020), y el doble del 2019.

Las estadísticas también demuestran que los homicidios aumentaron un 27 % del año 2020, cuando se reportaron 115 homicidios en comparación a 146 que va de este año.

Rivera, quien se percibe como el candidato favorito para ganar las primarias demócratas del 22 de junio, añadió que “no podemos culpar a los policías. Tenemos que darle todo nuestro apoyo para que ellos puedan realizar su trabajo y protegernos. Esto no puede seguir así. Todos debemos de estar preocupados y asegurar que el próximo alcalde sea un aliado de los policías y no de los criminales. Como concejal, y como padre, les aseguro que nunca pondré en juego la seguridad de mis hijos y de nuestra comunidad”.

El activista comunitario reveló que gracias a un programa policía-comunidad que existía cuando estaba estudiando en la escuela secundaria, siempre “caminaba por el camino correcto por que los policías eran nuestros amigos”.

“Cuando sea electo, mi prioridad estará en crear un programa con los diferentes precintos del distrito y la comunidad, especialmente nuestra juventud, que no sea solo una reunión mensual o una actividad anual. Tenemos que asegurar que nuestras calles estén seguras para poder vivir más tranquilos. No será fácil, pero tenemos que intentarlo y no buscar culpables o decir que la responsabilidad es de otros”, dijo Rivera

“Si nuestra comunidad quiere cambio de verdad, no podemos seguir eligiendo a personas por que otros le dicen que son buenos para nosotros. Ya son casi dos décadas aquí trabajando con y para esta comunidad, no para políticos ni maquinarias políticas. Si en algo me he destacado, es en ser muy independiente. Quiero mejorar nuestra comunidad y por eso estoy aspirando a concejal por el Distrito 14,” concluyó Rivera.

Las primarias demócratas serán el martes 22 de junio del presente año. Por primera vez, los votantes tendrán la oportunidad de votar temprano a partir del 12 al 20 de junio.