$!Candidato dominicano a la alcaldía de NY invitado a visitar al Papa Francisco en Roma

Mateo informó que debido a la situación de violencia que enfrenta actualmente la ciudad de Nueva York, tomó la decisión de cancelar su participación.

“Era una oportunidad única que pocos tienen en la vida. Me llena de mucho orgullo ser el único precandidato en haber recibido tan prestigiosa invitación, pero mi compromiso con la ciudad no me permiten abandonarla en estos momentos. Espero poder solicitar una audiencia con Su Santidad cuando sea el candidato republicano oficial”, dijo el dominicano.

Mateo es el único candidato dominicano que actualmente aspira a ocupar el puesto que Bill de Blasio, actual alcalde de NY, dejará vacío el próximo mes de noviembre.

Fernando aseguró que se mantiene trabajando por la comunidad, esperando convertirse en el candidato oficial para representar al Partido Republicano en las próximas elecciones municipales.