$!Casas diminutas para personas sin hogar, una solución transitoria en Los Ángeles

Plan de salida

El desarrollo de Tarzana está vigilado las 24 horas y, si bien los residentes no pueden quedarse con las llaves de sus pequeñas casas, pueden bloquear el acceso desde el interior, explica Rowan Vansleve, director de finanzas y administración de Hope of the Valley, una ONG que gestiona el lugar.

El proceso comienza con “una ducha muy caliente, una comida excelente y luego la elaboración de un plan” para ayudar al nuevo residente a salir de su situación precaria, dice Vansleve.

“Una vez que tenga un plan, le asignaremos una casa pequeña y trabajará en ese plan durante el tiempo que sea necesario”, agrega.

Los residentes tienen acceso a atención médica y terapia, y se proporcionan tres comidas al día.

Se les da alojamiento durante tres meses, un plazo renovable hasta que el residente encuentre una vivienda permanente, explica Brandon Hanner, gerente de programas de la ONG para el sitio de Tarzana.