$!CEO dice que Ozy Media seguirá funcionando

El CEO de Ozy Media declaró el lunes que fue prematuro el anuncio del cierre de la empresa de medios y que, tras reunirse con anunciantes, se decidió que seguirá funcionando.

“Lo que tenemos aquí es algo especial”, manifestó el director general de la empresa, Carlos Watson al canal CNBC el lunes en la mañana.

El excomentarista de noticias por cable y presentador que fundó Ozy en 2013 aseguró que se reunió con anunciantes e inversores el fin de semana y que quiere que la empresa de medios continúe presente. La compañía no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico el lunes sobre si los empleados todavía estaban trabajando o recibiendo un pago o cómo Ozy tenía la intención de permanecer abierta.

La junta directiva de Ozy emitió el viernes un comunicado avisando que cesaba operaciones, pocos días después de un reportaje del New York Times sobre supuestas declaraciones falsas sobre la audiencia de la empresa y sobre la posibilidad de fraude bursátil.

Tras la publicación del reportaje hubo cancelaciones de programas, ejecutivos renunciaron e inversionistas expresaron su inquietud.

El artículo del Times también dijo que el director de operaciones y cofundador de Ozy, Samir Rao, se hizo pasar por un ejecutivo de YouTube en una llamada con Goldman Sachs mientras intentaba recaudar dinero del banco de inversión. Con respecto a esa llamada, Watson dijo: “No lo sé. Yo no estaba allí”. Luego continuó diciendo que ellos finalmente “descubrieron lo que sucedió”, pero no dio más explicaciones. “Mira, es desgarrador, está mal, no está bien, no está bien”, dijo Watson. “Amo a Goldman, trabajé allí, tengo muchos amigos allí”.

Ozy , con sede en Mountain View, California, había recaudado más de 70 millones de dólares de inversionistas a fines de 2019, según el sitio web Crunchbase.

Durante mucho tiempo se sospechaba que infló el tamaño de su audiencia. Watson afirmó la semana pasada que Ozy tenía 25 millones de suscriptores a su boletín y 30 millones de visitas en YouTube. The New York Times, con una presencia de marca mucho mayor, dice que tiene 15 millones de lectores de boletines. El periódico informó que menos de 500.000 personas visitaron el sitio web de Ozy en junio y julio, según datos de Comscore.

El jueves, Marc Lasry, un multimillonario inversionista y copropietario de los Milwaukee Bucks que fue nombrado presidente de Ozy en septiembre, renunció después de unas semanas en el cargo, citando la necesidad de Ozy de alguien con experiencia en gestión de crisis e investigaciones. Lasry seguirá como inversionista.