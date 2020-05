Charles Barkley: "Si un jugador da positivo, todo su equipo debe abandonar los playoffs"

Charles Barkley, desde hace años analista de la cadena TNT, se mostraba radical en el programa 'The Paul Finebaum Show'. "Si un jugador se contagia, no se pueden detener los playoffs. Creo que el equipo en cuestión debería abandonar la serie si alguno de sus jugadores, y no importa que sean los mejores, contrae el virus", asegura.

El exjugador considera que se tendría que "aislar a todo el equipo y abandonar los playoffs. Sería devastador para la NBA que, por ejemplo, los Bucks fueran expulsados aunque fuera por un reserva sentado en el banquillo, pero habría que tomar medidas sobre todo el equipo y su gran estrella, Giannis Antetokounmpo".

Barkley está convencido de que, pese a todos los impedimentos provocados por el coronavirus, la NBA se reanudará: "Se va a tomar una decisión la próxima semana y estoy seguro al cien por cien de que se va a jugar. Lo sé. Hablo con mis jefes en la Turner. Va a ser en Disney World y Las Vegas o solo en Disney World", expuso el exbaloncetista, según publica el portal Marca.