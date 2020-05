Colón se sincera en su libro "Big Sexy: In His Own Words"; quiere lanzar su temporada 22

"Big Sexy: In His Own Words" ("Big Sexy: En sus Propias Palabras"), el libro del lanzador dominicano Bartolo Colón salió al mercado de Estados Unidos recientemente.

"Big Sexy: In His Own Words" es un breve compendio de la carrera de casi tres décadas del lanzador dominicano en el béisbol profesional, comenzando con su firma con los Cleveland Indians a los 20 años de edad en 1993 y terminando con su actual estado de semiretirado.

Colón quiere lanzar una temporada 22 en las Grandes Ligas, le dijo a ESPN. Cumplirá 47 años el 24 de mayo, lanzó por última vez en las mayores en 2018 como miembro de los Rangers. A los 45 años tuvo marca de 7–12 en 24 aperturas.

"Pensé que el año pasado quizás tendría la oportunidad", dijo Colón. "Sé que si no sucediera el año pasado, este año sería menos probable. Me estoy haciendo mayor y el juego se trata de los lanzadores jóvenes que vienen. Cuando crezcas, los equipos ya no necesitan tus servicios".

Colón tiene un récord de 247-188 en 565 juegos (552 aperturas). Jugó para 11 clubes durante su carrera, incluidos los Indios, Mets, Atléticos, Bravos, Medias Rojas y Yankees.

"Si fuera por mí, me retiraría con los Mets", dijo Colón. "Me gustaría que mi carrera terminara en Nueva York", confesó.

Colón pasó las temporadas 2014-16 con los Mets y se ganó el apodo de "Big Sexy" como uno de los veteranos del pitcheo.