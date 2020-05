$!Conoce a la actriz porno que apoya a Donald Trump

En una entrevista con The Daily Beast, admite que como republicana y pro-Trump, durante algunas filmaciones ha tenido que levantarse e irse. “En el set ha habido momentos en que las conversaciones se calientan, y me pongo de pie y digo: ‘Voy a tener que estar en desacuerdo, y tal vez sea mejor si no hablamos de política en el set’. Pero nunca he dejado de trabajar con alguien por su pensamiento político”, dijo al medio.

En la misma entrevista, Tracey explica que ella no parece encajar en ningún lado. Recibe mensajes amenazantes de feministas, demócratas y republicanos por igual. “La izquierda piensa que estoy siendo explotada; la derecha piensa que llevo una letra escarlata”, dice.

Sobre el movimiento feminista explica: “Me odian, lo cual me parece muy hipócrita porque ellas luchan por la igualdad de derechos y el poder de las mujeres. Yo lo tengo. Yo tengo el poder y estoy ganando dinero, y así todo me odian.”

A la pregunta de por qué votó por Trump, ella explica: “Por las políticas. Por lo que quería hacer por este país: poner a América primero, bajar los impuestos, devolverle el empleo a los trabajadores. Y en mi opinión, ha hecho todo lo que dijo que haría, antes del coronavirus. ¿Hay cosas que no me han gustado? Claro. Pero nunca habrá alguien por la que, yo diría, ‘esto es espectacular’. Y mi carta de voto puede ser republicana, pero yo voté por Bill Clinto en el pasado. Para mí, es siempre un tema de lo que está en la boleta y su agente, y después solo esperas que hagan lo que dijeron.”