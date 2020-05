$!Conor McGregor acepta desafío de Oscar De La Hoya

Conor McGregor podría no ser un boxeador experimentado, pero no es ajeno a aceptar un desafío. Recientemente, la leyenda del boxeo Oscar De La Hoya participó en el podcast State of Combat with Brian Campbell para hablar sobre cuándo podría volver el boxeo en un mundo posterior al coronavirus.

Durante la conversación, De La Hoya dijo que cree que podría manejar a McGregor en un ring de boxeo.

"Oh, vamos, hermano. Dos rondas", dijo De La Hoya con respecto al boxeo McGregor. "Una cosa sobre mí es que siempre fui a matar. Mira, McGregor: lo amo en el octágono, lo respeto, lo miro todo el tiempo. El ring de boxeo es una historia completamente diferente".

Una semana después de la emisión de la entrevista, McGregor finalmente respondió. "Acepto tu desafío, Oscar de la Hoya". Tuiteó.

McGregor se enfrentó notablemente contra Floyd Mayweather en lo que muchos consideran el combate más publicitado en la historia del boxeo.

No hay información oficial sobre si un combate de boxeo McGregor versus De La Hoya está en proceso, pero puedes escuchar la entrevista completa de De La Hoya sobre el estado del combate con el podcast de Brian Campbell aquí.