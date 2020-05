$!Coronavirus: Estados pequeños reciben más ayuda que NY y NJ

Estados escasamente poblados como Alaska, Hawái, Montana y Wyoming no son epicentros del brote de coronavirus. Pero resultaron altamente beneficiados cuando el Congreso repartió fondos en el marco de un plan de estímulo para combatir los efectos devastadores del virus, recibiendo comparativamente mucha más ayuda que Nueva York y Nueva Jersey, los estados más golpeados por la pandemia.

Un análisis de la Associated Press reveló que esos cuatro, y otros estados pequeños, recibieron un porcentaje desproporcionado de los US$ 150,000 millones de dólares en ayuda federal comparado con los casos de COVID-19 detectados.

Hawái, por ejemplo, recibió US$ 2 millones de dólares por cada caso y Alaska US$ 3,4 millones. Wyoming, el estado más pequeño, con menos de 600 contagios, percibió US$ 1,250 millones de dólares que equivalen al 80% de su presupuesto general anual.