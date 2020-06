$!Cross: partidos iban al exterior a buscar dinero e ignoraban la diáspora

Marcos Cross era un profesor cuando se fue por tres meses a España en 1989. “Fui el candidato a síndico del municipio de Cabrera y tuve unos problemas políticos, y no vi mi vida segura después de las elecciones”, explica.

“Ya no administro esos negocios. En el año 2004, cuando me hicieron diplomático, tuve que renunciar a todos mis negocios y a todas mis acciones, y las dejé en manos de mi hermana”, dice.

Narra que se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar como vendedor de frutas ambulantes y lo hizo por cinco meses, ganando 3,000 pesetas al día (unos 18 euros). Como era profesor, no estaba acostumbrado al trabajo pesado, pero tuvo que trabajar como peón en el sector construcción y luego se hizo camarero, hasta que montó el Bar Macorix (en honor al ron del mismo nombre) y se “hizo empresario”.

Cuando viajó a España, Cross dejó a su esposa e hijos en la República Dominicana. Era también secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). “A los tres días me cancelaron, ¿a qué volvía? Tenía que hacer camino al andar, y te aseguro que mi primer trabajo fue duro”, dice.

Diputado pero “no por lucro”

“Lo más prioritario era la repatriación de los dominicanos fallecidos. Es un calvario cuando se le muere una persona en el exterior a una gente que no tiene con qué traerlo al país”.

Cuando se incluyó la figura de diputado de ultramar en la Constitución de 2010, dice que entendió que llegaba la oportunidad para que fuera en el Congreso Nacional donde se instaurara ese seguro a nivel general.

“Ahí me surgió la idea de venir como diputado. Un diputado gana en el país un salario digno (unos RD$175 mil y otros RD$80,000 de gastos de representación y dieta) si lo valora con el salario dominicano, pero si lo valora con el costo de la vida en Europa, no gana lo suficiente”, dice Cross para explicar que no optó por ser legislador para el lucro personal.

En su última declaración jurada de patrimonio, Cross nombra sus descendientes. Entre estos está Isaac Cross Martínez, quien figura en la nómina de mayo del Instituto Dominicano de Aviación Civil como inspector de vigilancia aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional del Cibao, con un salario de RD$55,000.

También asienta a Marcos Cross Martínez, quien figura como técnico en la nómina de abril del Ministerio de Industria y Comercio, con un salario de RD$22,000, y Josué Cross Martínez, quien está en la de febrero del Senado como asistente en el departamento senatorial de Santiago, con un sueldo de RD$43,200.

Carlos José Cross Marte aparece en la declaración jurada como auxiliar en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero Diario Libre USA no lo encontró en una nómina reciente.