$!Cuando Tony Peña renunció como mánager de Kansas no podía comer ni dormir

El 10 de mayo del 2005, Tony Peña se convirtió en el primer dirigente dominicano de Grandes Ligas que renuncia a la posición cuando entregó un comunicado a la gerencia de los Reales de Kansas City en la que explicaba las razones de su decisión.

Bob Schaefer, el nuevo dirigente y quien fuera su asistente, dijo que la cadena de derrotas en el último mes (6-22) cambió su personalidad y Peña aquel motivador que ganó el premio Dirigente del Año 2003. "Esto le afectó mucho. Cogió mucho coraje pensando que todo era su culpa, realmente no me sorprendí porque las derrotas fueron dolorosas y los Reales ahora están en 8-26”, comentó el mánager. interino.

"No estamos jugando bien", dijo Peña al diario Kansas City Star. "Es duro ir al estadio y perder partido tras partido. No como. No duermo. No me quiero enfermar", agregó el otrora receptor que tuvo marca en poco más de tres temporadas de 198 y 285, para un portentaje de .410. El equipo le ofrecerá una posición dentro de la organización.