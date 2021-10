De Los Mameyes a Google: así es la vida de la dominicana Stephanie Noesí

Después de más de cuatro años aplicando para ser pasante, y ser rechazada en dos ocasiones la dominicana Stephanie Noesí por fin logró este año su sueño de convertirse en analista de financiera de una de las empresas tecnológicas más prestigiosas y reconocidas de EEUU: Google.

Con apenas 22 años la dominicana asegura que está viendo uno de sus más grande sueños hechos realidad. Asegura que jamás pensó que aquella niña que salió de Los Mameyes, pudiera lograr en tan poco tiempo uno de sus más grandes anhelos.

“Yo crecí en Los Mameyes, pero jamás pensé que esa muchachita que salió de ese barrio lograría llegar hasta donde estoy hoy”, asegura Noesí.

La dominicana expresó que decidió comenzar aplicando a pasantías porque esa era la forma más rápida de llegar hasta Google.

“Generalmente Google no contrata personas tan jóvenes como yo, y menos sin experiencia. La gente primero se va a otras empresas y adquiere conocimientos antes de llegar allá, pero yo hice todo lo opuesto”, narra Noesí.

“Estoy aplicando a Google desde el 2018, siempre como pasante, y la tercera vez fue cuando me aceptaron a la pasantía y luego de finalizar me ofrecieron un trabajo a tiempo completo”, expresó.

Stephanie llegó junto a sus padres a la ciudad de Nueva York a los 16 años, con muchos sueños, pero sin idea de cómo lograrlos.

“Yo pasé lo mismo que pasan todos los inmigrantes aquí, pero a una corta edad. A veces salía a la calle y si me perdía no tenía como preguntarle a alguien cuál era la ruta correcta porque no sabía nada de inglés”, contó Noesí a Diario Libre.

“Había días en los que mis padres ni siquiera me veían porque estaba metida en seminarios y preocupada por aprender todo lo que podía”, dijo.

Stephanie estudió finanzas en la universidad de Baruch, enfocada en los negocios, y relizó una licenciatura en Administración de Empresas y formación en sistema.

Al menos 28 dominicanos trabajan para Google

Desde mercadeo, vicepresidentes, analistas, ingenieros, empleados de YouTube y otras plataformas, los dominicanos han conquistado el mercado de Google, y Stephanie es su más reciente adquisición, además de ser la dominicana más joven dentro del grupo.

“En Google tenemos dominicanos en todas las áreas que te puedas imaginar, es tan satisfactorio ver cómo hemos ido escalando. Ellos me han recibido muy bien, y no solo los dominicanos, los latinos en general estamos rompiendo en Google”, dijo entre risas la analista financiera.