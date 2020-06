$!Derek Jeter reacciona a la muerte de George Floyd

El máximo ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter, emitió una fuerte declaración el lunes en torno a la muerte de George Floyd y exhortó a todos a poner de su parte para erradicar el racismo.

“Estoy profundamente entristecido por la muerte de George Floyd y siendo el dolor y la indignación que ha causado en su familia y en la gente alrededor del mundo”, expresó Jeter en una declaración por escrito. “Ésta es una narrativa que se ha visto demasiado con nosotros, como gente de color. Es tiempo de que termine el odio racial y que sea reconocido y respondido, incuestionablemente, con un severo castigo.

“Es alentador ver a gente de todos los colores alrededor del mundo expresándose y protestando en contra de otra tragedia humana que en demasía ha resultado en la muerte de una persona negra. Nadie debe ser excusado de actos de odio racial. Por favor, no dejen que nadie demonice a los que están expresándose en contra de estos actos”.

Elegido al Salón de la Fama en enero, Jeter se convirtió en codueño y máximo ejecutivo de los Marlins después de la temporada del 2017.

Las circunstancias de la muerte de Floyd y el tumulto global que la ha seguido han provocado amplias respuestas del mundo de los deportes.

“Espero que mis hijos y sobrinos no tengan que vivir en una sociedad donde la gente es tratada de manera injusta debido al color de su piel”, dijo Jeter. “Espero que sus amigos blancos se críen con la habilidad de reconocer que no es suficiente solamente verbalizar sus creencias no racistas, sino participar a un nivel activo para erradicar el racismo.

“Espero que todos podamos denunciar las señales insidiosas del odio racial y que tomemos acción como seres humanos”.Según informó Joe Frisaro de MLB.com.