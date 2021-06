$!Despiden a empleada de hospital de Houston por negarse a vacunarse contra el COVID-19

Una tecnóloga de ultrasonido que dice que fue despedida junto a un grupo de compañeros de un hospital de Houston porque no se vacunó contra el coronavirus, le dijo a CNN este miércoles que "no quiero trabajar para personas así. No me quiten mi elección".

LaTricia Blank trabajó en el hospital metodista de Houston durante ocho años y medio. Amaba su trabajo, sus pacientes y la gente con la que trabajaba, dijo.

Dicho hospital se convirtió en el mes de marzo en el primer sistema de atención médica importante de EEUU en ordenar las vacunas contra el COVID-19.

Más de 100 empleados que se rehusaron a vacunarse, demandaron al hospital, pero un juez recientemente se puso del lado del sistema hospitalario, y los empleados han apelado la decisión del juez.

Un portavoz del hospital dijo este martes que 153 empleados renunciaron durante un período de suspensión de dos semanas que comenzó el 8 de junio, mientras que algunos fueron despedidos esta semana.

Blank aseguró a CNN que no está en contra de las vacunas, pero dijo que se siente incómoda con una vacuna que cree que pasó por un proceso apresurado.

Las tres vacunas que se utilizan en los EEUU tienen una autorización de uso de emergencia de la FDA, Pero aún no cuentan con la aprobación total por parte de este organismo. "Fue una decisión muy difícil", dijo.

Blank se ha mostrado escéptica sobre la seguridad de la vacuna y la oferta inicial del hospital de un bono por recibir las vacunas la hizo desconfiar aún más.

"No entiendo, si se supone que esto es realmente bueno para nosotros, ¿por qué tienes que ofrecernos algo?" ella dijo.

Cuando CNN le preguntó si se sentirá más cómoda con la inyección a medida que más personas se vacunen, Blank dijo que eso probablemente la disuadirá aún más, diciendo que escuchará sobre más efectos secundarios negativos a medida que pasa el tiempo.

Sin embargo, según los expertos, la probabilidad de efectos secundarios graves es extremadamente rara y se ve superada por el riesgo de una infección por COVID-19.

Blank dijo que no ha recibido sus papeles de despido, pero que no puede acceder a la intranet de los empleados. Dijo a CNN que todavía quiere trabajar en el campo de la medicina, pero para una empresa que no requiere que las personas se vacunen.

Los empleados que cumplieron con la política de vacunación obligatoria durante el período de suspensión regresaron al trabajo el día después de que cumplieron, dijo a CNN el portavoz del hospital, Gale Smith.