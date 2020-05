Dominicana en Queens: han fallecido 10 de mis clientes por el COVID-19

“Confieso que nunca imaginé que iba a padecer este terrible virus. Esto me ha cambiado la vida por completo, no solo en la parte económica, sino también en la parte emocional, porque han fallecido más de 10 clientes, que con el paso del tiempo se convirtieron en personas muy cercanas a mí”, relató muy conmovida.

Refiere que el virus se apoderó del sector de Corona, en el condado de Queens. Sin duda, aquí él se enfureció y empezó a expandirse por todas las calles y negocios del vecindario, que hoy está irreconocible, explicó García con voz entrecortada.

Lamentó que ahora no está produciendo ni un centavo, pero agradece a sus amigos y vecinos porque no le falta nada.

“Me siento inmerecida de tantas muestras de afecto y cariño”, dijo.

En cuanto al negocio, señala que La Percha tiene un futuro incierto, porque este tipo de negocio podría cerrar sus puertas. Si no hay una ayuda concreta por parte de las autoridades de la ciudad, “nosotros no sabemos si vamos a continuar”, aseguró. “Pero Dios tiene el control”.

“De esto he aprendido a valorar más la vida, el sol, la lluvia y las nubes. Estoy librando la batalla y la voy a ganar”, reflexionó. “Tengo en mi agenda tomar terapia psicológica porque emocionalmente no me siento bien”.

García nació en Santo Domingo pero sus raíces son de Imbert, Puerto Plata. Está casada con Hermin Sánchez.