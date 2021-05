$!Dominicano gana premio a la “Columna Política del Año” por CNN

El estratega político y columnista de CNN en Español, Geovanny Vicente-Romero resultó ganador de la “Columna Política del Año” de los Napolitan Victory Awards que cada año se celebran en la ciudad de Washington, D.C. y que organiza The Washington Academy of Political Arts & Sciences™.

El dominicano fue reconocido por los aportes que desde su pluma hace a la democracia, con énfasis especial en Estados Unidos y América Latina, a través de la columna que escribe para la cadena de noticias internacional CNN en Español.

Con una publicación en su cuenta de Twitter, el también profesor y consultor internacional expresó su agradecimiento: