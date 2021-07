Dominicano residente en Boston denuncia estafa desde Santo Domingo

César Antonio Abreu Mejía es un vegano residente en Boston que está desesperado porque a pesar de haber mandado miles de dólares al país para que un supuesto video intimo suyo no sea hecho público, aun le están exigiendo más con la amenaza de que si no accede el material con contenido ilegal se difundirá por las redes y medios de comunicación “porque un periodista de un medio importante ya lo tiene en su poder”.

“Pasó como una hora y la tipa me envió el video y las fotos de todos mis contactos en Facebook y de todos mis familiares y me dice que si no le mando 5,000 dólares se lo enviarían a todos ellos. Yo le dice que no, que lo que tenía era 500 dólares y que eso era lo que le enviaría.

Abreu dice que un amigo que tiene aquí en República Dominicana, precisamente en La Vega, también está siendo utilizado, porque le han hecho llegar los mensajes presionándolo para que él deposite el dinero.

Dice que como está casado en Estados Unidos ha tenido temor, porque el video parece muy real y que no quiere perder su matrimonio, aunque dijo pedirá un permiso en el trabajo para poner el caso en manos de la justicia americana.

Abreu dice que varias de las cantidades de dinero que ha enviado al país, para que el video no salga público, su amigo las ha entregado a varias personas con las que se ha citado en diferentes puntos de La Vega, que estos llegan encapuchados, en vehículos con cristales tintados y sin placa o placas de exhibición, incluso en carros de conchos con rótulos de rutas de otros puntos del país.

Según afirmó cambió su número de teléfono y los delincuentes consiguieron el nuevo contacto y lo han llamado y escrito nueva vez.

Explica que aunque su amigo le aconsejó a no mandar dinero, que era una estafa, lo hizo para que no publicaran el video y que por las cantidades que ya ha enviado, ahora es que reacciona y acudirá a la Policía.