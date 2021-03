$!Dominicanos reportan pérdidas en envío de cajas de Nueva York a RD

Dominicanos residentes en distintos condados de la ciudad de Nueva York han reportado irregularidades en el envío de cajas y artículos a la República Dominicana, debido a que estos están llegando fuera de fecha, incompletos o no llegan a su destino.

Varios criollos, entrevistados por el portal de noticias NY1 indicaron que después de cuatro meses reportando las cajas perdidas, la agencia de envío ya no responde sus llamadas.

“Entonces tienen licencia para estafar al pueblo dominicano presente aquí en este país que nos sacrificamos por mandar algo a nuestros familiares”, aseguró Luisa Mercedes a NY1.

Nombres como “Batista Shipping” y “Rapi Embargo”, son algunas de las agencias de envíos contra las cuales se han levantado las denuncias, según se muestra en NY1.

Otros dominicanos aseguran que ya existen más de 25 querellas presentadas ante el Departamento de Asuntos al Consumidor y la Fiscalía de Nueva York, por la ineficiencia y de dichas agencias.

“Esas cajas y esos tanques no están llegando de la misma forma que nosotros lo estamos enviando desde aquí; porque se están desapareciendo las cosas en República Dominicana como por arte de magia”, relató Ray Carrión Jr. a NY1.

Otra usuaria, María Rosario aseguró haber enviado un juego de habitación por una agencia de El Bronx el año pasado, asegurando que, a pesar del retraso, este llegó muchos desperfectos, “volvieron y lo recogieron de nuevo en el mes de agosto y ya estamos en marzo, y es todavía la fecha que todavía no me has resuelto nada”, dijo Rosario a NY1.

La polémica ha crecido debido a que muchas de estas agencias no se hacen responsables de los daños, pérdidas o robos que la paquetería enviada pueda sufrir antes de llegar a su destino.

