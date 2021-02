$!Dominicanos reportan retraso en entrega de pasaportes en Consulado de Boston

Dominicanos residentes en distintas ciudades de Boston han reportado retrasos significativos de cinco y seis en la entrega de pasaportes por parte del consulado. Algunos usuarios contactados por Diario Libre USA, aseguran que al comunicarse con la institución les indican que el retraso se debe al cambio de gobierno.

Tal es el caso de Abaris Vargas, quien asegura que a inicios del mes de noviembre del 2020 hizo la solicitud de renovación de pasaporte para ella y sus hijas, y después de varios intentos para conseguir su documento, le indicaron que se encuentran trabajando con retraso en las solicitudes de octubre.

“No sé cuál es el problema real. He llamado varias veces y siempre me dan una información diferente. Primero me dijeron que están retrasados por la pandemia y luego que por el cambio de gobierno”, expresó Vargas.

La dominicana asegura sentirse desesperada, ya que necesita viajar la próxima semana y aun no tiene su documento a mano.

“también se quedaron con mi pasaporte viejo. Entonces prácticamente no tenemos documento para viajar. Me dijeron que si no estaba listo me darían una certificación para poder salir del país”, dijo Vargas.

Otros usuarios que se encuentran en la misma situación han asegurado que por los retrasos en el consulado preferirían viajar con su pasaporte vencido, “es mejor renovarlo en República Dominicana, duran menos y es mucho más barato”, dijo uno de los dominicanos contactados.

Según informan el precio que pagaron para renovar sus documentos fue de 135 dólares, además de depositar un acta de nacimiento y el pasaporte anterior.

Tratamos de comunicarnos con el cónsul dominicano en dicha ciudad, pero al momento de este cierre no se encontraba disponible.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.