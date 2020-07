$!Donald Trump insinúa postergar elecciones, pero enfrenta rechazo

El presidente Donald Trump, rezagado en las encuestas de intención de voto y ante una profunda crisis económica y de salud pública, planteó el jueves la sorprendente idea de demorar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Fue rechazado de inmediato por demócratas y republicanos en una nación que se destaca en el mundo por su historia de transferencia pacífica del poder.

El mandatario expuso argumentos sin fundamento de que un incremento en el voto por correo debido a la pandemia de coronavirus derivará en un fraude electoral. Pero cambiar el día de las elecciones es prácticamente imposible, y la simple idea representó otro intento del mandatario de socavar la confianza en el sistema político estadounidense.

La fecha de los comicios presidenciales — el martes después del primer lunes de noviembre cada cuatro años — está consagrada en la ley federal y se requeriría la intervención del Congreso para modificarla.

Los líderes republicanos en el Congreso rápidamente rechazaron la sugerencia de Trump. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, manifestó que la fecha de las elecciones está grabada en piedra, y el líder republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy dijo que los comicios “deben seguir adelante” como está programado. Independientemente de eso, la Constitución no contiene cláusulas para una demora al concluir el período de Trump: el 20 de enero de 2021 al mediodía.

“Con el voto universal por correo (no el voto en ausencia, que es bueno), la de 2020 será la elección más inexacta y fraudulenta en la historia', tuiteó el mandatario el jueves. “Será un gran motivo de vergüenza para Estados Unidos. ¿Demorar los comicios hasta que las personas puedan votar adecuadamente y con seguridad?”

Tras enfrentar el rechazo de los republicanos por siquiera haber insinuado la idea, Trump pareció retractarse en la misma red social por la tarde, sugiriendo que sólo intentaba atraer la atención a los problemas en el voto por correo.

“¡Me alegra que pude hacer que los muy deshonestos medios de comunicación tradicionales finalmente empezaran a hablar acerca de los riesgos para nuestra democracia del peligroso voto universal por correo (no del voto en ausencia, el cual respaldo absolutamente!)', escribió.

De hecho, sólo cinco estados efectúan las elecciones totalmente por correo, aunque se espera que un mayor número de entidades recurran más a los sufragios postales en noviembre debido al brote del virus. California ha anunciado planes de enviar boletas a todos los electores empadronados para los comicios del otoño, pero también tendrá opciones disponibles para los que deseen votar en persona.

“¡Debemos saber los resultados de la elección en la noche de la elección, no días, meses o incluso años después!”, tuiteó el presidente.

Los expertos calculan que las demoras en el conteo de los votos por correo podrían significar que los resultados no estarán disponibles el día de los comicios.

Trump hizo su sugerencia de demorar la votación apenas unos minutos después de que el gobierno reportó que la economía estadounidense se contrajo a una impresionante tasa anual de 32,9% en el trimestre de abril a junio, por mucho la peor caída trimestral en la historia del país, luego de que el brote de coronavirus obligó a cerrar negocios, dejó a millones de personas sin trabajo y provocó un alza de 14,7% en el desempleo.

Cuando sólo faltan poco más de tres meses para el día de las elecciones, Trump va rezagado en las encuestas a nivel nacional y en los estados que no se inclinan por ninguno de los dos partidos, y algunos sondeos incluso dejan entrever que los estados que tradicionalmente favorecen a los candidatos republicanos podrían no hacerlo en esta ocasión. Aunque Trump se recuperó después de haber ido abajo sistemáticamente en las encuestas durante 2016, los datos de los sondeos han mostrado la posibilidad de que pudiera sufrir una derrota por un margen abrumador si no logra modificar las tendencias.