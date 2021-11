$!Dos muertos en tiroteo junto a hoteles del Caribe mexicano

Un grupo de hombres armados irrumpió el jueves en una playa del Caribe mexicano llena de hoteles y ejecutó a dos presuntos narcotraficantes de una banda rival, sembrando el pánico entre los turistas que vacacionaban en esa área de la localidad de Puerto Morelos, al sur de Cancún, informaron autoridades. Una persona resultó herida.

Aparentemente los fallecidos habían llegado por la mañana con varias personas más a la playa Bahía Petempich, situada junto a dos hoteles de lujo, el Azul Beach Resort y el Hyatt Ziva Riviera Cancún, alegando que ese era su nuevo territorio para la distribución de droga, indicó la Fiscalía del estado de Quintana Roo en un comunicado el jueves por la noche.

Poco después de las 2 de la tarde, unas 15 personas ingresaron a la playa y se dirigieron a los dos individuos, aparentemente de la banda contraria. A uno de ellos lo capturaron y lo ejecutaron allí mismo, mientras que otro que corrió hacia el interior de un hotel fue asesinado dentro de ese establecimiento, agrega el texto.

Una persona resultó herida “con lesiones que no representan un riesgo para su vida” y fue trasladada al hospital, añade la nota de la fiscalía, que no aclara si se trata de un turista o no.

En una transmisión vía Facebook, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, explicó que los atacantes eran “personas armadas, encapuchadas llegando por el mar', y garantizó que se trabaja para 'generar los esquemas de seguridad que se requieren”.

Imágenes divulgadas en redes sociales mostraban el miedo que se apoderó de los turistas de los hoteles, los cuales se amontonaban en los establecimientos sin saber exactamente qué hacer ni qué había pasado.

Una empleada que contestó el teléfono del hotel Azul Beach Resort indicó, sin identificarse, que la balacera se dio en la playa y que los encargados del establecimiento estaban revisando distintas zonas del hotel y comprobando si los huéspedes se encontraban bien.