$!Dwight Howard asegura que no jugará la fase final de la NBA

Los Lakers de Los Ángeles tienen en mente ganar un campeonato de la NBA cuando la temporada se reanude el próximo mes, pero el pívot Dwight Howard ya ha dejado claro que el equipo tendrá que hacerlo sin él. Howard confirmó a la CNN que debido a los disturbios tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis el mes pasado, ahora no es el momento para jugar. “El baloncesto, o cualquier otra forma de entretenimiento, no es necesario en este momento. Sólo sería una distracción”, comentó.

Howard indicó que “me encantaría ganar mi primer título de la NBA, pero la unidad de mi gente es un campeonato aún más grande, es demasiado hermoso para dejarlo pasar. Esta es una oportunidad rara que, creo, nosotros como comunidad deberíamos aprovechar al máximo. ¿Cuándo hemos tenido tanto tiempo para sentarnos y estar con nuestras familias? Aquí es donde comienza nuestra unidad. ¡En casa! ¡Familia! La colonización europea nos despojó de nuestra rica historia y todavía tenemos que sentarnos y descubrirnos. Cuantas menos distracciones, más podemos redescubrirnos. Las naciones salen de las familias. Es hora de que nuestras familias se conviertan en sus propias naciones. No más baloncesto hasta que resolvamos las cosas“.

La NBA tiene la intención de terminar la temporada interrumpida por el coronavirus en el Walt Disney World Resort, cerca de Orlando, Florida. El ‘campus’ de entrenamiento se llevará a cabo del 9 al 29 de julio antes de que la temporada reinicie el 30 de julio.

Varios medios de comunicación han apuntado que el base de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, presionó a los jugadores el viernes para que no participaran en la reanudación programada como protesta contra el racismo. Según Sharan Charania, de The Athletic, Irving dijo a más de 80 jugadores de la NBA en una conferencia telefónica: “No apoyo ir a Orlando. No apoyo el racismo sistemático. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que tengo (por la reforma social) “.Según Mundo Deportivo.