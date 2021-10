$!EEUU: líder bautista dimite por división en casos de abusos

Un alto cargo de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés) renunció tras semanas de divisiones internas sobre la gestión de una investigación acerca de la respuesta de la institución religiosa a los reportes de abusos sexuales.

Ronnie Floyd, presidente y director general del Comité Ejecutivo de la SBC, anunció su marcha el jueves en un comunicado crítico con las decisiones recientes relacionadas con una revisión independiente en marcha. La renuncia se hará efectiva a final de mes, agregó.

“Debido a mi integridad personal y a la responsabilidad de liderazgo que se me ha confiado, no cumpliré ni podré seguir cumpliendo con las labores que se me han encomendado como líder de la entidad ejecutiva, fiscal y fiduciaria de la SBC', dijo Floyd.

Una firma de investigación financiada por el Comité Ejecutivo está revisando las denuncias sobre su mal manejo de las denuncias de abusos sexuales y de maltrato a los sobrevivientes. Tras varias reuniones y una creciente presión en toda la convención, un dividido Comité votó el 5 de octubre a favor de renunciar a su privilegio de abogado-cliente para la pesquisa, y acordó entrenar registros protegidos legalmente a los investigadores.

En su comunicado, Floyd dijo que el Comité se había comprometido a la revisión, pero que podría haberlo hecho “sin crear estos riesgos potenciales relacionados con la responsabilidad de la Convención”.

Durante años, la institución protestante más grande de Estados Unidos se ha visto salpicada por escándalos de abusos sexuales. En 2019, un reporte publicado por el Houston Chronicle y el San Antonio Express-News documentó cientos de casos en sus iglesias, incluyendo varios en los que los supuestos agresores seguían ejerciendo.