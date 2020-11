$!EEUU retira los cargos de narcotráfico contra exministro de Defensa mexicano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que retirará los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, en una inédita decisión que el gobierno mexicano elogió y que algunos analistas comienzan a interpretar como un “regalo” del gobierno de Donald Trump a su vecino del sur por no reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden.

El secretario de Justicia estadounidense, William Barr, señaló a través de un comunicado que la dependencia desechará el caso para que Cienfuegos “pueda ser investigado y, de considerarse apropiado, encausado conforme a las leyes mexicanas”.

Cienfuegos, imputado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, fue arrestado el mes pasado en Los Ángeles.

En la moción ante la corte, el fiscal interino Seth DuCharme, señaló que “Estados Unidos ha determinado que importantes y sensibles consideraciones de política exterior superan el interés del gobierno de continuar el proceso contra el acusado”.

Añadió que “las evidencias en este caso son sólidas” y que el retiro de cargos es “sin los efectos de cosa juzgada” para que “México pueda proceder primero”.

Samuel González, fundador de la oficina especializada en delincuencia organizada de la fiscalía mexicana, explicó a The Associated Press que eso significa que Estados Unidos podría restablecer los cargos si México no hace la investigación de forma adecuada.

En la petición del Departamento de Justicia también se indica que Cienfuegos aceptó voluntariamente volver a México y que el traslado se hará “sin dilación”.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el martes por la tarde que la decisión de Washington es fruto de casi un mes de negociaciones entre ambos países y que “no tiene nada que ver” con los comicios en Estados Unidos. “Son dos procesos diferentes”.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden con el argumento de que únicamente lo hará una vez que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales. Trump sostiene, sin presentar evidencia, que hubo un fraude en su contra.

Ebrard comentó que México había manifestado su rechazo a la detención del general por no haber sido notificado de la investigación y recordó que el gobierno estudia revisar su relación con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Por eso consideró positiva la decisión de Estados Unidos. 'No la vemos como un camino a la impunidad sino cómo acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de México”.