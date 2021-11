$!Ejército de EEUU considera “legítimo” ataque con víctimas civiles en Siria en 2019

El Ejército estadounidense invocó la “legítima defensa” para justificar un ataque aéreo de 2019 en Siria que dejó muertos civiles, luego de que el diario The New York Times publicara una investigación que acusa al Pentágono de haber tratado de disimular la muerte de no combatientes.

Según esta investigación publicada el sábado, una fuerza especial estadounidense que operaba en Siria -a veces en total secreto-, bombardeó en tres ocasiones el 18 de marzo de 2019 a un grupo de civiles cerca de Baghouz, el último bastión del grupo Estado Islámico (EI) en la zona, matando a 70 personas, entre ellas mujeres y niños.

El diario afirma que un abogado militar “señaló el ataque como un posible crimen de guerra”, pero “el Ejército tomó medidas que disimularon el ataque catastrófico”.

El comando central del Ejército estadounidense indicó en un comunicado el domingo que una investigación militar determinó que se trató de “ataques en legítima defensa”, “proporcionales” y que “medidas apropiadas fueron establecidas para excluir la presencia de civiles”.

La investigación del Pentágono da cuenta de que además de 16 combatientes del EI, murieron en el ataque al menos cuatro civiles y otros ocho resultaron heridos.

La investigación militar no permitió “determinar con certeza el estatus (ndlr: combatiente o no) de más de 60 otras víctimas” de estos bombardeos, detalla no obstante el comunicado.

Algunas mujeres y algunos niños, “sea por adoctrinamiento o por elección, decidieron tomar las armas (...) y por ende, no pudieron ser estrictamente identificados como civiles”, señala el comando conjunto.