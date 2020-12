$!El 2020, un gran año para los escritores dominicanos en EE.UU.; 5 historias que debes conocer

La literatura dominicana en Estados Unidos, al igual que la ciencia ficción, ha tenido un 2020 cargado de buenas historias. Así que a pocos días de que finalice el año te presentamos este listado en el que podrás encontrar historias y guiones de series y películas que posiblemente ya viste o leíste, pero desconocías el origen de sus autores. La pandemia del COVID-19 no detuvo la creatividad ni la pasión de estos autores para escribir historias inéditas, donde quedó plasmado el poder de la resiliencia y la pasión que ponen en todo lo que hacen. Tanto si eres amante de los libros o de los maratones de películas, estas historias son imperdibles para un fin de semana en casa. Que el orgullo dominicano nos dure todo el año.

1. Más allá – Julia Álvarez

Más allá es uno de los libros más esperados del 2020 en todo Estados Unidos.

Este es uno de los libros más esperados del año según la revista Oh, The Oprah Magazine, The New York Times, Vogue, Goodreads, Library Journal, LitHub y Electric Literature. Narra la historia de Antonia Vega, una escritora latina que poco después de jubilarse pierde a su adorado esposo y su vida parece desmoronarse de repente. Hasta entonces parecía haber encontrado consuelo en la literatura que ama—las palabras de sus autores preferidos dan vueltas en su cabeza como plegarias—, pero la desaparición de su hermana, con su personalidad impredecible y su gran corazón, junto con la aparición de una inmigrante ilegal en el garaje de su casa, devuelven a Antonia a la dura realidad. En estas circunstancias, el mundo requiere más que palabras.

En momentos en los que reinan la confusión y el caos, la protagonista se plantea: ¿Le debemos algo a los que sufren, sean inmigrantes desconocidos o familiares cercanos? ¿Cómo podemos mantener la fe en los demás y en nosotros mismos en una realidad destrozada? Y, sobre todo, ¿cómo honramos a las personas que amamos y hemos perdido? El libro salió a la venta el pasado 22 de septiembre y está disponible en Amazon.

2. De lo mío’ – Diana Peralta

La revista Vogue hizo un especial sobre esta historia con su autora Diana Peralta.

Aunque la historia audiovisual es del 2019, fue estrenada el pasado mes de noviembre en los canales HBO y HBO Max. En ella se narra el viaje a la República Dominicana de las hermanas Rita y Carolina (Sasha Merci y Darlene Demorizi), que viven en Nueva York y que regresan para vender la casa familiar. En Santiago las recibe su hermano Dante, que no migró con ellas a EE.UU. Este reencuentro, con el hogar familiar como escenario espectral casi en ruinas, articula un drama sobre los lazos de sangre, el luto, el rencor, las cuentas pendientes y, en definitiva, sobre las vueltas que da la vida. Según su autora, la neoyorquina de origen dominicano, Diana Peralta, la historia narra algo con lo que “ella ha lidiado mucho”: la crisis de identidad. “Me siento unida a ambos lugares, pero cuando estoy en Estados Unidos soy extranjera, no pertenezco necesariamente a aquí, no soy suficientemente estadounidense. Y cuando estoy en la República Dominicana, sí, por supuesto, soy dominicana. Pero no eres ‘realmente’ dominicana: eres gringa de Nueva York”, dijo Peralta en una entrevista a la Agencia EFE.

3. Bravas- Natty Natasha; Jessy Terrero

Al momento de su estreno, la serie estaba limitada a suscriptores de YouTube Premium, pero ahora, puedes disfrutar los ocho capítulos completos en la cuenta de la dominicana Natty Natasha.

Bravas es una serie de ocho episodios, y aunque la historia no sea propiamente dominicana, las chicas de cualquier nacionalidad que sueñan algún día con alcanzar la fama se sentirán identificadas. La serie que celebra la cultura y la música latina ambientada distintas localidades de Puerto Rico y República Dominicana. Fue creada en conjunto con Cinema Giants, cuyo CEO es Jessy Terrero, y por Natty Natasha como productora ejecutiva. La serie narra la historia de tres amigas, Mila, Roja y Ashley, que buscan encontrar su lugar en el mundo personal y artístico y juntas aprenderán que para superar su pasado y enfrentarse al futuro deberán unir sus voces. Al momento de su estreno, la serie estaba limitada a suscriptores de YouTube Premium, pero ahora, puedes disfrutar los ocho capítulos completos en la cuenta de la dominicana Natty Natasha. Recomendada e ideal para maratonear.

4. Dominicana – Angie Cruz

Esta es la tercera novela de Cruz, y está en la lista larga del Premio Femenino de Ficción de 2020.

Aunque el libro fue publicado a finales del 2019, aparece entre los mejores libros juveniles del 2020 de la Biblioteca Pública de Nueva York.

El libro narra la historia de Ana Canción una joven de 15 años, que nunca soñó con mudarse a Estados Unidos, como lo hicieron las niñas con las que creció en un campo dominicano. Pero cuando Juan Ruiz le propone y promete llevarla a Nueva York, ella tiene que decir que sí. No importa que tenga el doble de su edad, que no haya amor entre ellos. Su matrimonio es una oportunidad para que toda su familia unida eventualmente emigre. Entonces, el día de Año Nuevo de 1965, Ana deja todo lo que sabe y se convierte en Ana Ruiz, una esposa confinada a un frío edificio de seis pisos en Washington Heights. Sola y miserable, Ana trama un imprudente plan para escapar. Pero en la terminal de autobuses, César, el hermano menor de espíritu libre de Juan, la detiene y la convence de quedarse. Esta es la tercera novela de Cruz, y está en la lista larga del Premio Femenino de Ficción de 2020. Según una entrevista concedida al diario The Guardian, Cruz se inspiró para escribirlo en la experiencia de su madre, pero cuando ella le contó sobre el proyecto, su madre no estaba convencida: “¿A quién le interesaría una historia sobre una mujer como yo? Es tan típico ".

5. Aplaude cuando aterrices – Elizabeth Acevedo

La historia está en el listado de los mejores libros del 2020 de la Biblioteca Pública de Nueva York.

El libro narra la historia de Camino y Yahaira Ríos, dos hermanas que se conocieron tras la muerte de su padre en un accidente aéreo, cuando este regresaba a Nueva York luego de vacacionar unos días en la República Dominicana. Las dos niñas se ven obligadas a afrontar una nueva realidad en la que su padre ha muerto y sus vidas cambian para siempre.