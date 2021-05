$!El alza de la violencia en Nueva York agita la campaña por la alcaldía

“Tengo miedo por mi hija”

El metro también ha sido escenario de violencia. En los últimos incidentes, cinco personas fueron apuñaladas, tajeadas en el rostro o golpeadas el viernes en vagones o estaciones.

“La violencia está claramente en alza (...) y el alza de 2020 corre el riesgo de continuar en 2021”, dijo a la AFP John Pfaff, profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho Fordham.

“La vida cotidiana que ocupa a la gente y la mantiene fuera del crimen está cerrada. Hay una incertidumbre económica enorme, un gran estrés emocional (...) Todo esto contribuye a la violencia, que se perpetúa a sí misma”, añadió.

“¿Han estado en el metro? Porque yo he estado, y me asusté (...) No le digo a mi hija que ande en metro, porque tengo miedo por mi hija”, dijo recientemente el gobernador Andrew Cuomo, rival del alcalde Bill de Blasio, a quien acusa de no combatir con suficiente fuerza la criminalidad, aunque ambos son demócratas.

Según la policía de Nueva York, se han registrado al menos 300 ataques en el metro este año comparado con 380 a esta altura de 2020. Pero este año a raíz de la pandemia hay tres millones menos de usuarios.

Pat Foye, jefe de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), a cargo del metro, asegura que se precisa “una inyección inmediata de policías en las plataformas y en vagones”.

Pero el alcalde lo niega, dice que el tema está politizado y recuerda que hay 600 policías más vigilando las estaciones desde febrero.

“El liderazgo de la MTA atiza el miedo en la gente (...) He andado en el metro. Tantas personas en mi vida andan en metro todo el tiempo. Están abrumadoramente seguras”, afirmó hace unos días.

Aseguró que a partir del 17 de mayo, cuando el metro vuelva a operar las 24 horas, como antes de la pandemia, la mayor frecuentación acarreará más seguridad.