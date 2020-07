$!El choque cultural inverso que afecta a los inmigrantes que regresan a su país

El Choque Cultural Inverso (CCI) engloba todos y cada uno de los problemas y dificultades emocionales a los que se va a enfrentar un migrante que ha tenido que regresar a su país de origen.

Por el peso emocional que esto conlleva, también se considera como una segunda migración, pero con mayores consecuencias que la primera, ya que luego del esfuerzo por adaptarse a una cultura diferente, por alguna razón debe retornar a su país. Dicho proceso acaba teniendo un costo emocional grande que puede terminar en un cuadro depresivo.

Así lo afirman expertos como el doctor Sandro Mazzucato, sicólogo deportivo y quien ha atendido en su consulta a pacientes que presentan este cuadro depresivo.

Los síntomas en cada persona son diferentes y no todos los sufren en la misma proporción, de hecho, no todos los notan. Puede que asocien emociones como depresión, insomnio, sentimientos de fatiga, incertidumbre, niveles de angustia elevados, ataques de pánico e irritabilidad emocional, a un evento del momento, y en otros pasa hasta desapercibido que estos síntomas se asocien al esfuerzo que hacen por reinsertarse nuevamente a lo que conocían como suyo, por lo que volver a ese escenario no debería implicar dificultad.

Sin embargo, todo va a depender de qué tan buena fue la experiencia viviendo lejos de su patria y las esperanzas con las que se regrese a su tierra natal.

“Todo se desembocará a partir de las expectativas que tenga la persona, de la capacidad para sobreponerse en lo económico, en lo afectivo, en lo emocional y en sus relaciones interpersonales. El choque tendrá mayor o menor impacto según la capacidad que tenga el sujeto para adaptarse”, afirma el doctor Mazzucato.

A dicho listado se suman los dominicanos que se van y regresan luego de haber estudiado fuera del país, los que han decidido regresar luego de vivir una temporada fuera y los deportados.