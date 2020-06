$!El documental 'Long Gone Summer' muestra cómo McGwire y Sosa lidiaban con la presión de diferente manera

Llegó el primer trailer del próximo documental de 30 por 30 de ESPN Long Gone Summer. El documental narrará el verano de 1998 cuando Mark McGwire y Sammy Sosa intentaron llevarse el récord de jonrones de una temporada que Roger Maris tenía en ese momento.

Michael McCarthy, de Front Office Sports, describió a Long Gone Summer como "la búsqueda de McGwire y Sosa para derrocar el récord de jonrones de una sola temporada de Roger Maris en el verano de 1998. ESPN dice que incluirá entrevistas con ambos,McGwire, quien ha admitido su uso del rendimiento- mejorando las drogas".

Después del éxito masivo que tuvo The Last Dance después de que se emitió antes de lo programado, ESPN decidió acelerar el lanzamiento de otros dos documentales junto con Long Gone Summer; Lance sobre Lance Armstrong y Be Water sobre el artista marcial Bruce Lee.

"Es una gran sensación llevar tres proyectos documentales más épicos a los fanáticos del deporte que lo necesitan ahora", dijo Libby Geis, productor ejecutivo y vicepresidente de películas y contenido original."Ascender estas películas no es una tarea fácil, pero vale la pena el esfuerzo de transmitirlas para que el público las experimente juntas. Es una mezcla de temas fascinantes, personajes convincentes y algunas de las mejores historias que nuestro equipo ha desarrollado. Todo el equipo de ESPN Films está trabajando duro para entretener a los fanáticos mientras esperamos que regresen los deportes en vivo y les damos una distracción mientras pasamos por estos tiempos difíciles ".