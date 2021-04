$!El estafador Bernie Madoff falleció en prisión

Bernie Madoff, el estafador de Wall Street que ideó el esquema Ponzi más grande de la historia y estafó a miles de inversores con miles de millones de dólares, murió en prisión a los 82 años, según reportan medios estadounidenses.

La muerte de Madoff se produce aproximadamente a los 12 años de una sentencia de prisión de 150 años derivada de cargos de fraude que estafaron a miles de inversores de un estimado de $ 65 mil millones en retornos prometidos sobre $ 20 mil millones invertidos a lo largo de los años. Sus víctimas iban desde nombres en negrita como Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, los propietarios de los Mets de Nueva York Fred Wilpon y Saul Katz y la heredera de L'Oreal Liliane Bettencourt hasta pequeños inversores que invirtieron sus pensiones y ahorros de toda la vida.

"Debido al tiempo que duró esto, fue completamente devastador para tantas víctimas", dijo Matthew L. Schwartz, ex fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York que dirigió la investigación de Bernard L. Madoff Investment Securities.

"Había tanta gente que lo trataba efectivamente como a un banco y se quedaba con los ahorros de toda su vida, así que cuando se reveló que todo era una farsa, la gente ya no pudo seguir viviendo sus vidas", dijo Schwartz. "No podían pagar la matrícula. No podían pagar sus hipotecas.

"Hubo tantas historias desgarradoras de personas que pensaban que tenían ahorros materiales, que habían pensado que ponían todo en sus ahorros y que podrían jubilarse, y en cambio terminaron efectivamente sin hogar".