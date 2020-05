El “nuevo normal” no es nada normal

Sin embargo, antes de sumergirnos de lleno en esta “nueva normalidad”, reflexionemos sobre la forma en como llegamos a esta nueva realidad, porque no hay absolutamente nada “normal” en la forma en que nos hemos estado comportando en este planeta.

Sabiendo que no podemos controlar todos los factores a nivel global, hay pasos que cada país puede tomar. En Republica Dominicana, ¿qué debemos hacer para rediseñar nuestra nueva normalidad?

Como si no fuera suficiente, hemos explotado especies de animales salvajes para ser usados como alimento, medicinas y mascotas exóticas. Combinado con la perdida de hábitat, se estima que un millón de especies de plantas y animales estarán en riesgo de extinción en las próximas décadas.

2. Frenar la comercialización de animales silvestres.

Continuaremos enfrentando nuevas enfermedades con potencial de pandemia hasta que dejemos de manipular y consumir especies que puedan albergar enfermedades zoonóticas. El estado dominicano debe apoyar esfuerzos diplomáticos para presionar el cierre de los mercados húmedos, como los de Wuhan, China, que comenzaron la pandemia de COVID-19.

Pero tiene que ir más lejos. La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre existen en Latinoamérica, incluyendo en Republica Dominicana. Esto representa un riesgo real. El hecho de que el COVID-19 proviene de China, un país al otro lado del mundo no asegura que no exista la posibilidad de producir enfermedades en países del hemisferio oeste. Los científicos consideran que todavía existen 1.7 millones de virus no identificados en animales silvestres, del tipo que pueden infectar a las personas, potencialmente más perjudiciales y letales que el actual. Hay que frenar ese trafico.

3. Aprobar el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos y Co-Procesamiento.

Actualmente en Santo Domingo, el incendio en el vertedero de Duquesa ha creado un humo toxico que diariamente arropa la ciudad, invadiendo los hogares de los capitaleños. Ese humo es un recordatorio peligroso de que no es posible separarnos de nuestro mal manejo de la naturaleza. Si generamos basura, somos parte de esa basura.

La aprobación de esa ley es el primer paso hacia un cambio transformativo del manejo de basura a nivel nacional, estableciendo reglas claras, los roles, y las responsabilidades de cada uno de los actores relacionados a los desechos. Necesitamos esta ley para enfrentar el problema de la basura de forma seria, mas allá de Duquesa.

Ninguna de esas acciones debe considerarse filantrópicas o altruistas. Mas bien, es una estrategia de supervivencia, que a la larga será más económica que continuar por el camino actual. Como señaló Peter Daszak, experto en enfermedades infecciosas, “si se produce una pandemia, incluso solo una por siglo, eso cuesta miles de millones de dólares”. Si se invierte millones en la prevención ahora, “se obtiene un retorno de la inversión increíblemente bueno”. En otras palabras, urgimos invertir lo necesario ahora para prevenir otra pandemia, salvar nuestra flora y fauna y resolver el problema de la basura, no solo porque es necesario, sino porque es nuestra responsabilidad y no hacerlo será exponencialmente más costoso en el futuro.

No existe duda de que podemos reconstruir un país mas resiliente y fuerte después de la pandemia del COVID-19, pero solo si nuestra nueva realidad no está basado en el modelo del pasado. La nueva normalidad tiene que ser basada en la protección de la naturaleza para protegernos a nosotros mismos.