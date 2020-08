$!Eligio Jáquez reacciona a su designación como cónsul general en Nueva York

Luego de su nombramiento en el día de ayer como cónsul general de la ciudad de Nueva York, Eligio Jáquez, agradeció a través de su cuenta de Twitter al presidente Luis Abinader por su designación.

“En el decreto #354, numeral 10, el Pte @luisabinader me ha designado Cónsul General de New York, Estados Unidos de América. Agradezco la distinción que me ha dispensado y adelanto poner todos mis bríos al lado de mis compatriotas, detrás del objetivo de una gestión digna”, expresó.