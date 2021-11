$!Empresarios de Puerto Rico llegan a RD en busca de oportunidades de negocios

Integrantes de la delegación

La delegación empresarial puertorriqueña está compuesta por las empresas A1 agroservicios (productos para invernadero), AC Culinary Group LLC (sazonadores, especias envasados), Aquatech Industrial Inc (medidores de agua), Caribbean Metal Fabricators (manufactura en acero), C2S Consulting Success (consultoría tecnológica), Ellco Group LLC (control y prevención de incendios), Gasco Industrial (manufactura productos de consumo), Green Pack of PR (alimentos), Gulbrandsen Puerto Rico dba G2O Technologies (productos químicos), Internet Vision Development, (INVID) LLC (desarrollo de software), Luarca Trading LLC (distribuidora de productos), Megatech Distribuidor LLC (distribuidor de equipo de cómputos), Nido Group (manufactura y distribución de materiales de construcción), Olein Manufacturing (productos para mantenimiento y limpieza automotriz y del hogar), Organic Health Labs (suplementos nutricionales), Outcome Project (servicios de gestión y análisis de datos), Producciones La Tara LLC (casa productora), R’Brothers, LLC Sangría Dos Hermanos (bebida a base de vino), San Juan Artisan Destillers (ron destilado con infusión de frutas), TFGG PR (servicios técnicos de ingeniería e informática) y Valero, Inc. (manufactura y reparación de carritos de compra).

La coordinación de la misión estuvo a cargo del Programa de Comercio y Exportación del DDEC.