En la recta final de la campaña en Estados Unidos, Trump y Biden coinciden en Florida

A cinco días de las elecciones en Estados Unidos, el presidente republicano Donald Trump coincidirá por primera vez en el terreno con su rival demócrata Joe Biden, ya que ambos tienen programados sendos actos en Tampa, en el codiciado estado de Florida.

Con pocas horas de diferencia, ambos candidatos organizaron eventos en esta ciudad del oeste de Florida, un estado que con sus 29 votos electorales suele coronar al presidente desde 1964, con una sola excepción en el registro.

Pero, pese a que coinciden en este estado del sur de Estados Unidos, sus estrategias no podrían ser más disímiles y el presidente republicano ha sostenido un frenético ritmo de campaña, totalmente ajeno al virus que lo llevó incluso a estar hospitalizado.

Biden, que mantiene una campaña de baja intensidad con contados desplazamientos y en la que a los mítines sus seguidores acuden en coche para respetar el distanciamiento social, volvió a criticar la gestión de la Casa Blanca frente al coronavirus.

La pandemia ha acaparado la campaña en un país donde hay 226,723 muertos por COVID-19, más que en ninguna otra nación del mundo. Según una encuesta del compilado de sondeos FiveThirtyEight.com, un 57,4 % de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump frente al virus.

Pero Biden advirtió que aunque gane las elecciones "terminar con la pandemia va a requerir un esfuerzo inmenso". "No estoy haciendo campaña con una promesa falsa de que puedo terminar con la pandemia como quien aprieta un interruptor", afirmó.

Trump siguió cortejando votos en Arizona y bajando el perfil a la crisis. Además de amenazar con que Biden va a subir los impuestos, afirmó que una victoria de su rival va a implicar que los niños no puedan ir a la escuela, que no haya graduaciones, ni bodas, ni tampoco Navidad. "Joe Biden habla mucho pero no hace nada", dijo a los periodistas.