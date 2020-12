$!Enfermera se desmaya tras recibir vacuna anti COVID-19, recobra conocimiento y da una explicación

Una enfermera, Tiffany Dover, se desmayó en una conferencia de prensa el jueves después de recibir la vacuna contra el coronavirus en un hospital de Tennessee.

La gerente de enfermería, Tiffany Dover, había estado hablando con los medios de comunicación sobre las primeras vacunas de los trabajadores de salud de primera línea en la ciudad cuando colapsó, según el video publicado por WTVC-9, la afiliada de Chattanooga ABC.

Aproximadamente 17 minutos después de recibir la vacuna fabricada por Pfizer contra COVID-19, comenzó a sentirse mareada, se disculpó y se cayó antes de que los médicos la atraparan detrás de ella.

Durante la transmisión en vivo de la aplicación de las primeras vacunas en el hospital CHI Memorial, Dover hablaba con los medios sobre recibir la vacuna, mencionó que comenzó a sentirse mareada. Se desmayó, pero afortunadamente uno de los médicos detrás de ella la atrapó.

"Me golpeó de repente, podía sentir que se acercaba. Me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien y el dolor en mi brazo se ha ido", dijo Dover.

Dover pronto se recuperó y minutos después pudo levantarse y hablar con la emisora WTVC-19 frente a la cámara nuevamente. Los médicos del CHI Memorial dijeron que el desmayo no está relacionado con los ingredientes de la vacuna Pfizer COVID-19.

Dover dijo que tiene una condición en la que a menudo se desmaya cuando siente dolor, por lo que no fue una sorpresa para ella que sucediera.

Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los desmayos pueden ocurrir después de muchos tipos de vacunas y procedimientos médicos. El CDC dice que aunque los desmayos tienen una variedad de posibles causas, generalmente son provocados por dolor o ansiedad.