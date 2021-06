“¡Esa es mi hija!”, dice mujer al ver niña migrante en la TV

Emely Antonia Domínguez Valdez fotografiada en un centro de procesamiento de migrantes de La Joya, Texas, el 13 de mayo del 2021, luego de cruzar sola la frontera con México. La niña dijo llorando que no pudo seguirles el paso a sus guías y que se unió a otro grupo de caminantes por senderos embarrados del Río Grande Valley tras una tormenta. Le perdió la pista a un individuo que tenía el número de teléfono de sus padres y no sabía cómo contactarse con sus familiares. Pero su madre la encontró al ver una imagen suya en un noticieron televisivo y en un despacho de la Associated Press. ( )