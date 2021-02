$!Espaillat desea suerte a Mateo, mientras otros líderes no ven camino a la victoria

El congresista Adriano Espaillat deseó suerte la noche de este miércoles al activista Fernando Mateo, quien anunció que busca por segunda vez la candidatura republicana a la alcaldía de la ciudad.

A la interrogante de si cree que Mateo tiene alguna posibilidad de ganar las elecciones, Espaillat contestó que no tiene opinión al respecto, “yo le deseo buena suerte, él es alguien que yo aprecio como amigo”.

Por su parte, la asambleísta Carmen de la Rosa dijo que no ve un camino a la victoria para Mateo, indicando que apoya la candidatura a la alcaldía del contralor Scott Stringer.

“Lo único que puedo decir es que correr como republicano en esta ciudad que es mayoritariamente demócrata, tampoco deja mucha oportunidad de un camino hacia la victoria”, agregó.

“Ya todo lo que esa persona ha dicho, se sabe, pero creo que no hay un camino hacia la victoria para su campaña, no lo veo, pero cada cual tiene el derecho de postularse”, reiteró la legisladora estatal.

El reconocido periodista y analista político del canal 41 de Univisión y columnista de varios medios, Julio César Malone, calificó de “irrelevante” las aspiraciones de Mateo, añadiendo que no quería extenderse opinando.

El analista del programa “Temas al Punto TV” en canal América, Roberto Mota, dijo que descarta cualquier posibilidad de que Mateo pueda ser escogido candidato republicano a la alcaldía, porque ha tenido una trayectoria cuestionada.

“Él no busca nada, la historia de Fernando Mateo no ha sido ni la más estable y no tiene el liderazgo para lograr ser alcalde de Nueva York”, agregó.

“No creo que tenga ese perfil para que la comunidad lo pueda favorecer con su voto. El único éxito que ha tenido aquí fue cuando hizo el programa Juguetes por Armas en la década de los noventas, pero siempre ha sido cuestionado por escándalos y ha sido ligado al bajo mundo”, sostuvo el analista.

El activista Guillermo Pérez, defendió el derecho de Mateo a aspirar como cualquier ciudadano y lo describió como un “luchador por la justicia”.

Pérez, sostiene que “al igual que cualquier ciudadano en esta gran nación, todo aquel que esté estipulado dentro del marco de la ley, tiene el derecho absoluto a elegir y ser elegido”

Añadió que “tenemos que romper y aplastar a todo usurpador y dictador del proceso democrático que rige a esta nación. ¿Por qué no tendría derecho el señor Fernando Mateo a aspirar a una posición electiva?”, preguntó Pérez.

“Ha sido activista, líder empresarial, un fajador por justicia para los que lo han necesitado. Un hombre con visión y madurez que se maneja en base a su capacidad y que nunca ha sido marioneta de nadie. ¡Secundo sus derechos y que la gente decida!”, precisó el activista.

Mateo, tendrá que enfrentar uno de los frentes electorales de los demócratas más inexpugnables de las últimas décadas, en el que figuran como aspirantes a candidatos, además de Stringer, el presidente del ayuntamiento, Corey Johnson, el presidente del condado de Brooklyn Eric Adams y tres de las mujeres más reconocidas de la ciudad, que son la ex generala de brigada del ejército, Loree K. Sutton, Kathryn García y Maya Wiley, estacadas ex funcionarias de la alcaldía.

Solo tres hispanos destacados, con el lanzamiento de Mateo, han desafiado a la poderosa maquinaria demócrata de Nueva York, siendo el primero el boricua Fernando Ferrer y el reverendo también puertorriqueño Erick Salgado, además de otros de menos proyección que fracasaron en el intento.