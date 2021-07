$!España acelera vacunación COVID-19 entre los más jóvenes

Ante la creciente cantidad de nuevas infecciones por coronavirus entre los jóvenes no vacunados, algunas regiones de España están volviendo a implementar restricciones a la vida nocturna solo unas semanas después de eliminarlas.

Debido al temor de que el aumento en los contagios pueda sobrecargar los servicios médicos y mientras muchas personas estresadas desean irse de vacaciones de verano, las autoridades de salud en varias partes del país también están acelerando la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas menores de 30 años.

El estricto despliegue de la vacunación en España se ha centrado hasta ahora en los grupos mayores y más vulnerables, dejando para este verano a los adolescentes y veinteañeros.

Hasta ahora, el 40% de los 47 millones de españoles han sido completamente vacunados, uno de los niveles más altos de Europa, pero la proporción se reduce a uno de cada 10 vacunados en el grupo de edad de 20 a 29 años y un escaso 0,7% para los jóvenes de hasta 20 años.

“Desde luego, querría agradecer a los jóvenes por todo este esfuerzo extra que están haciendo en comparación con el resto de la población, debido a que sus fechas de vacunación no han empezado hasta ahora mismo”, dijo Fernando Simón, quien coordina la respuesta del país a emergencias sanitarias.

Simón indicó el lunes que hay un riesgo de que las infecciones entre los jóvenes se propaguen a grupos vulnerables de personas mayores, en especial aquellos que esperan la segunda dosis o quienes no tienen ninguna.

“Estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión, y esperamos que ésta no se transmita con respecto a la gravedad en hospitales”, comentó.

El lunes, la tasa de contagio de 14 días entre los 20 a 29 fue casi tres veces el promedio nacional de 153 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.

Simón agregó que la variante delta a la que le han atribuido el aumento de infecciones en otros países como Portugal y Gran Bretaña, todavía no es el principal factor de los casos nuevos confirmados en España.

También han aumentado las infecciones entre los adolescentes como resultado de viajes y fiestas para celebrar el final del año escolar. Miles de personas tuvieron que aislarse después de que más de 1.000 infecciones estuvieran vinculadas a viajes de estudiantes a las islas de Mallorca. Al menos otros 700 han dado positivo en exámenes masivos en Navarra, en el norte, entre los estudiantes que fueron a un balneario el mes pasado.

Las autoridades de Navarra están registrando más de 500 nuevas infecciones por día, un nivel no alcanzado desde el segundo resurgimiento del virus en el país en octubre. En respuesta, anunciaron que los bares y clubes nocturnos volverán a cerrar a la 1 a.m. en lugar de a las 3 a.m.

La vida nocturna se cerrará por completo en al menos 16 localidades de la región norte de Cantabria, que lidera los índices de infección del país.

En Cataluña, en el noreste del país, las autoridades han invitado a vacunarse a partir de los 16 años, luego de que aumentara siete veces la cantidad de infecciones en las últimas dos semanas, alcanzando más de 3.000 casos nuevos confirmados en los últimos días.

Hasta ahora, el repunte de casos ha provocado admisiones a hospitales comparativamente más bajas que los aumentos previos porque el COVID-19 genera menos complicaciones entre jóvenes, pero los centros de atención médica y los rastreadores de contactos de contagio batallan para lidiar con la sobrecarga de casos.

Una federación de dueños de negocios de vida nocturna emitió un comunicado diciendo que el sector está siendo utilizado como un “chivo expiatorio” por el nuevo aumento de infecciones e instó a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra las fiestas ilegales de alcohol.