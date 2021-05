$!Estados Unidos incauta cargamento de armas con destino a Yemen

La Armada de Estados Unidos anunció el domingo que incautó un cargamento de miles de armas de asalto, ametralladoras y rifles de francotirador escondidos a bordo de un barco en el Mar Arábigo, aparentemente con destino a Yemen para apoyar a los rebeldes hutíes.

Un funcionario de defensa estadounidense dijo a The Associated Press que la investigación inicial de la Armada encontró que el barco provenía de Irán, lo que vincula nuevamente a la República Islámica con la entrega de armas a los hutíes a pesar de un embargo de Naciones Unidas. La misión de Irán en la ONU no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aunque Teherán ha negado en el pasado haber entregado armas a los rebeldes.

La incautación, una de varias en medio de la guerra en Yemen, sucede mientras Estados Unidos y otros intentan poner fin a un conflicto que generó uno de los peores desastres humanitarios del mundo. El envío de armas muestra que la guerra aún puede tener un largo camino por recorrer.

El crucero de misiles guiados USS Monterey descubrió las armas a bordo de lo que la Armada describió como un dhow apátrida, un velero tradicional del Medio Oriente, en una operación que comenzó el jueves en el extremo norte del Mar Arábigo frente a Omán y Pakistán. Los marineros abordaron el barco y encontraron las armas, la mayoría envueltas en plástico verde, debajo de la cubierta.

Al ser colocadas las armas en la cubierta del Monterey, se determinó la escala del hallazgo. Los marineros encontraron cerca de 3,000 fusiles de asalto chinos Tipo 56, una variante del Kalashnikov. Recuperaron cientos de otras ametralladoras pesadas y rifles de francotirador, así como docenas de misiles guiados antitanques avanzados de fabricación rusa. Los envíos también incluían cientos de lanzagranadas propulsadas por cohetes y miras ópticas para armas.

La Quinta Flota de la Armada con sede en Medio Oriente no mencionó dónde se originaron las armas ni adónde se dirigían. Sin embargo, un funcionario del Pentágono dijo que las armas se parecían a las de otros envíos interceptados con destino a los rebeldes en Yemen.